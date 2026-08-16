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IVANOV THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

mardi 20 avril 2027 · THÉÂTRE DE LA CITÉ · Toulouse

Informations pratiques

Début
mardi 20 avril 2027
Fin
vendredi 23 avril 2027
Heure de début
18:30:00
Lieu
THÉÂTRE DE LA CITÉ
Adresse
1 Rue Pierre Baudis
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
15 15 27 15 Tarif de base plein tarif

Toulouse

IVANOV

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-20 18:30:00
fin : 2027-04-24

Date(s) :
2027-04-20 2027-04-24 2027-04-25

Ivanov n’aime plus Anna, son épouse malade. Il la délaisse et la fait souffrir. Ivanov laisse péricliter son domaine.
Il ne paie pas ses ouvriers et ne rembourse pas ses dettes. Ivanov est envahi par le mal de vivre et ne sait rien faire contre. Ivanov est le paria idéal de cette petite société de province pleine de préjugés et d’ennui.

Ivanov est le champion de la faillite collective de ses contemporains, hommes et femmes russes des années 1890… ou bien n’est-ce pas de nous qu’il s’agit ? Heureusement que tout cela est à se tordre de rire à observer et à décrire, car dans la lignée progressiste des Lumières, Tchekhov préfère souvent en rire plutôt que d’avoir à en pleurer . 15  .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Ivanov no longer loves Anna, his ailing wife. He neglects her and causes her pain. Ivanov lets his estate fall into ruin.

L’événement IVANOV Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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