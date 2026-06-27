Ix : variations – Marcos Caramés-Blanco et Sacha Starck Théâtre de la Bastille PARIS

Dans un petit village du Sud-Ouest de la France naît un enfant au nom de Ix, à l’identité incertaine et mouvante. Comme un album de musique pop, cette performance en 17 fragments aux formes d’écritures radicalement différentes, retrace l’existence de ce personnage. De la naissance à l’âge adulte, s’explorent les différentes strates de violences – sociale, familiale, historique – qui jalonnent l’existence d’un·e enfant queer, et finalement le constituent.

Par la fiction, mais aussi par le décalage, le comique, le show, le monstrueux et l’art du drag, Marcos Caramés-Blanco et Sacha Starck composent un ensemble fragmentaire, étincelant, à la recherche d’un élan utopique, s’affranchissant des représentations schématiques imposées aux êtres qui n’entrent pas dans la norme sociale.

Ix : variations vient éclairer, depuis l’enfance et l’adolescence, l’existence d’un personnage intersexe qui doit se construire au sein de notre société discriminante.

Du mardi 03 novembre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h10

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-03T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-07T21:10:00+01:00

Date(s) : 2026-11-03T19:00:00+02:00_2026-11-03T20:10:00+02:00;2026-11-04T19:00:00+02:00_2026-11-04T20:10:00+02:00;2026-11-05T19:00:00+02:00_2026-11-05T20:10:00+02:00;2026-11-06T19:00:00+02:00_2026-11-06T20:10:00+02:00;2026-11-07T19:00:00+02:00_2026-11-07T20:10:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/lx-variations accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille https://www.facebook.com/ThdelaBastille



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