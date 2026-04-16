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Izand’Art fête ses 1 an Izand’Art Vernon

Izand’Art fête ses 1 an Izand’Art Vernon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Izand’Art

Adresse : 22 rue du Soleil

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Vernon

Izand’Art fête ses 1 an

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Izand’Art fête ses 1 an Portes ouvertes & démonstrations

À l’occasion d’un week-end animé sur Vernon, la boutique Izand’Art organise des portes ouvertes avec démonstrations d’artisans pour célébrer son premier anniversaire.

Les visiteurs pourront rencontrer les artisans, assister à des démonstrations (vitrail, céramique, bijouterie…) et s’immerger dans les coulisses de la création.

Un moment convivial et accessible à tous, pour (re)découvrir le savoir-faire artisanal local.

Entrée libre.   .

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32  contact@izandart.fr

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English : Izand’Art fête ses 1 an

L’événement Izand’Art fête ses 1 an Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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