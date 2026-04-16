Izand’Art fête ses 1 an Izand’Art Vernon
Izand’Art fête ses 1 an Izand’Art Vernon samedi 6 juin 2026.
Vernon
Izand’Art fête ses 1 an
Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Izand’Art fête ses 1 an Portes ouvertes & démonstrations
À l’occasion d’un week-end animé sur Vernon, la boutique Izand’Art organise des portes ouvertes avec démonstrations d’artisans pour célébrer son premier anniversaire.
Les visiteurs pourront rencontrer les artisans, assister à des démonstrations (vitrail, céramique, bijouterie…) et s’immerger dans les coulisses de la création.
Un moment convivial et accessible à tous, pour (re)découvrir le savoir-faire artisanal local.
Entrée libre. .
Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 contact@izandart.fr
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English : Izand’Art fête ses 1 an
L’événement Izand’Art fête ses 1 an Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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