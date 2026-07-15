Izïa Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Izïa

Samedi 13 mars 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35.4 – 35.4 – 45.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Une chanson d’espoir, portée par une interprétation à fleur de peau, qui marque le début d’un nouveau cycle artistique et d’un retour sur la scène avec une tournée dès fin 2026.

On pensait connaître Izïa par cœur, et pourtant. Depuis ses débuts fulgurants, entre rock incandescent et pop affranchie, l’artiste n’a jamais cessé de transformer ses vertiges intimes en matière créative. Au fil des albums, elle a imposé une voix singulière, libre et habitée, capable de conjuguer puissance et vulnérabilité.







Elle signe aujourd’hui son retour avec Mieux que nous , un single profondément vulnérable et lumineux. Portée par une mélodie délicate, d’abord à la guitare puis au piano, la chanson explore avec justesse les doutes, les blessures et les espoirs qui traversent une histoire d’amour fragilisée. À travers une écriture sensible et sincère, Izïa raconte une relation mise à l’épreuve, mais dont elle refuse d’abandonner la promesse. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A song of hope, delivered with a deeply moving performance, that marks the beginning of a new artistic chapter and a return to the stage with a tour starting in late 2026.

L’événement Izïa Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille