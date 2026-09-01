J.E.P. Visite du Camino Le Puy-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
J.E.P. Visite du Camino
2 rue de la Manécanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le musée-parcours sur le thème du chemin de St-Jacques de Compostelle est ouvert à la visite à tarif réduit et gratuit pour les enfants de 12 ans. Espace boutique, café, jardin.
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2 rue de la Manécanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 06 00 contact@lecamino.org
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English : J.E.P. Le Camino
Le Camino is a reception and information area for pilgrims and hikers. It includes a museum and a visit on the theme of the Way of St James.
L’événement J.E.P. Visite du Camino Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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