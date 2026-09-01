J.E.P. Visite guidée du patrimoine du Centre Hospitalier Centre Hospitalier Emile Roux Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

J.E.P. Visite guidée du patrimoine du Centre Hospitalier

Centre Hospitalier Emile Roux 12 boulevard Docteur André Chantemesse Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Voyagez dans le temps avec cette visite guidée du Centre Hospitalier Emile Roux et de ses trésors cachés Découvrez la chapelle, le réseau de galeries, parcourez les registres manuscrits…

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Centre Hospitalier Emile Roux 12 boulevard Docteur André Chantemesse Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 35 65

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English :

Take a trip back in time with this guided tour of the Emile Roux Hospital and its hidden treasures: Discover the chapel, the network of tunnels, and browse through the handwritten records…

L’événement J.E.P. Visite guidée du patrimoine du Centre Hospitalier Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay