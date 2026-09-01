J.E.P. Visite libre du Musée Crozatier Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

J.E.P. Visite libre du Musée Crozatier

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre, le musée Crozatier vous dévoile ses collections riches et variées dans ses différentes galeries (historique, beaux arts, sciences et techniques).

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

On September 19 and 20, the Crozatier Museum will showcase its rich and varied collections in its various galleries (history, fine arts, science, and technology).

L’événement J.E.P. Visite libre du Musée Crozatier Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay