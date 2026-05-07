Jacob Diboum & Javier Adaro (Sonorités Africaines Et Latines) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Jacob Diboum & Javier Adaro (Sonorités Africaines Et Latines) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 8 août 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Jacob Diboum & Javier Adaro (Sonorités Africaines Et Latines)
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 02:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le duo mêle compositions acoustiques et électroniques dans une fusion envoûtante de sonorités africaines et latines, entre blues, jazz, reggae et musiques du monde. Sur scène, leur énergie communicative célèbre l’Afrique, l’Amérique du Sud et les rythmes du monde à travers une performance immersive, généreuse et métissée. Un véritable voyage musical porté par des voix profondes et des rythmes vibrants. Restauration sur place. .
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com
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English : Jacob Diboum & Javier Adaro (Sonorités Africaines Et Latines)
L’événement Jacob Diboum & Javier Adaro (Sonorités Africaines Et Latines) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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