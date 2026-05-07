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Jacob Diboum & Javier Adaro (Sonorités Africaines Et Latines) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Jacob Diboum & Javier Adaro (Sonorités Africaines Et Latines) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 8 août 2026.

Lieu : Café La Poèterie

Adresse : 4 Route des Janets

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Jacob Diboum & Javier Adaro (Sonorités Africaines Et Latines)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 02:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Le duo mêle compositions acoustiques et électroniques dans une fusion envoûtante de sonorités africaines et latines, entre blues, jazz, reggae et musiques du monde. Sur scène, leur énergie communicative célèbre l’Afrique, l’Amérique du Sud et les rythmes du monde à travers une performance immersive, généreuse et métissée. Un véritable voyage musical porté par des voix profondes et des rythmes vibrants. Restauration sur place.   .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16  asso@lapoeterie.com

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English : Jacob Diboum & Javier Adaro (Sonorités Africaines Et Latines)

L’événement Jacob Diboum & Javier Adaro (Sonorités Africaines Et Latines) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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