Informations pratiques

Fontainebleau

Jacques Brel jusqu’au bout du monde

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Les chansons de Brel, célèbres ou oubliées, sont évoquées comme des fleurs précieuses dont certaines demeurent immortelles.

.

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jacques Brel to the Ends of the Earth

Brel’s songs—whether famous or forgotten—are described as precious flowers, some of which remain immortal.

L’événement Jacques Brel jusqu’au bout du monde Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau