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AGENDA · Fontainebleau

Jacques Brel jusqu’au bout du monde Âne Vert Théâtre Fontainebleau

samedi 26 septembre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Âne Vert Théâtre
Adresse
6 rue des Sablons
Ville
77300 Fontainebleau
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Voir tarifs sur anevert.fr

Fontainebleau

Jacques Brel jusqu’au bout du monde

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Les chansons de Brel, célèbres ou oubliées, sont évoquées comme des fleurs précieuses dont certaines demeurent immortelles.
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39  resanevert@hotmail.com

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English : Jacques Brel to the Ends of the Earth

Brel’s songs—whether famous or forgotten—are described as precious flowers, some of which remain immortal.

L’événement Jacques Brel jusqu’au bout du monde Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau

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