Informations pratiques

Béziers

JACQUES OFFENBACH

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Redécouvrez Offenbach dans un spectacle pétillant où musique, théâtre et humour ne font qu’un.

Ce spectacle rend hommage à l’univers pétillant de l’un des plus grands maîtres de l’opérette française. À travers une sélection de ses œuvres les plus emblématiques, les artistes font revivre un répertoire où l’humour, l’énergie et la virtuosité musicale se conjuguent avec le théâtre. Airs célèbres, satire mordante et fantaisie se succèdent dans une mise en scène qui révèle toute la modernité et l’intemporalité d’Offenbach. Accessible, généreux et résolument festif, ce spectacle invite le public à redécouvrir une œuvre pleine d’esprit, de fraîcheur et d’audace. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : JACQUES OFFENBACH

Rediscover Offenbach in a sparkling show where music, theater, and humor come together as one.

L’événement JACQUES OFFENBACH Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34