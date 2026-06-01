Jägerstraße en fleurs – créer de la biodiversité à votre porte, Gaußplatz, 20. Bezirk, Vienne
Jägerstraße en fleurs – créer de la biodiversité à votre porte, Gaußplatz, 20. Bezirk, Vienne samedi 6 juin 2026.
Jägerstraße en fleurs – créer de la biodiversité à votre porte Samedi 6 juin, 10h00, 11h00 Gaußplatz, 20. Bezirk
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:45:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00
Lors d’une promenade guidée, nous visiterons les parterres de fleurs sauvages de la Jägerstraße, plantés en collaboration avec les riverains depuis mai 2025. Vous découvrirez la diversité des plantes et insectes indigènes et apprendrez comment même de petits espaces verts contribuent significativement à la biodiversité urbaine, en fournissant nourriture et habitat aux insectes. Vous bénéficierez également d’informations passionnantes sur la création et l’entretien des espaces verts urbains.
Gaußplatz, 20. Bezirk wien Vienne
Lors d’une promenade guidée, nous visiterons les parterres de fleurs sauvages de la Jägerstraße, plantés en collaboration avec les riverains depuis mai 2025. Vous découvrirez la diversité des plantes…
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