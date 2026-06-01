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Jägerstraße en fleurs – créer de la biodiversité à votre porte, Gaußplatz, 20. Bezirk, Vienne

Jägerstraße en fleurs – créer de la biodiversité à votre porte, Gaußplatz, 20. Bezirk, Vienne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Gaußplatz, 20. Bezirk

Adresse : wien

Ville : Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Jägerstraße en fleurs – créer de la biodiversité à votre porte Samedi 6 juin, 10h00, 11h00 Gaußplatz, 20. Bezirk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:45:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00

Lors d’une promenade guidée, nous visiterons les parterres de fleurs sauvages de la Jägerstraße, plantés en collaboration avec les riverains depuis mai 2025. Vous découvrirez la diversité des plantes et insectes indigènes et apprendrez comment même de petits espaces verts contribuent significativement à la biodiversité urbaine, en fournissant nourriture et habitat aux insectes. Vous bénéficierez également d’informations passionnantes sur la création et l’entretien des espaces verts urbains.

Gaußplatz, 20. Bezirk wien Vienne
Lors d’une promenade guidée, nous visiterons les parterres de fleurs sauvages de la Jägerstraße, plantés en collaboration avec les riverains depuis mai 2025. Vous découvrirez la diversité des plantes…

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