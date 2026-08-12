J’ai mangé ma fourchette Âne Vert Théâtre Fontainebleau
jeudi 31 décembre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau
Informations pratiques
Fontainebleau
J’ai mangé ma fourchette
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – – EUR
Voir tarifs sur anevert.fr
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Un véritable spectacle saint sylvestre de music-hall conçu autour de chansons humoristiques composées par les plus grands spécialistes du genre Bourvil, Fernandel, les Frères Jacques, Boby Lapointe ou Jean Yanne… Avec la Compagnie Quand On Est Trois.
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
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English : I ate my fork
A true New Year’s Eve music hall show built around humorous songs composed by the genre’s greatest masters: Bourvil, Fernandel, the Frères Jacques, Boby Lapointe, and Jean Yanne… Featuring the Compagnie Quand On Est Trois.
L’événement J’ai mangé ma fourchette Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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