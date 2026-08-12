J’ai mangé ma fourchette Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Informations pratiques

Fontainebleau

J’ai mangé ma fourchette

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Un véritable spectacle saint sylvestre de music-hall conçu autour de chansons humoristiques composées par les plus grands spécialistes du genre Bourvil, Fernandel, les Frères Jacques, Boby Lapointe ou Jean Yanne… Avec la Compagnie Quand On Est Trois.

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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

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English : I ate my fork

A true New Year’s Eve music hall show built around humorous songs composed by the genre’s greatest masters: Bourvil, Fernandel, the Frères Jacques, Boby Lapointe, and Jean Yanne… Featuring the Compagnie Quand On Est Trois.

L’événement J’ai mangé ma fourchette Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau