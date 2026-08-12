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AGENDA · Fontainebleau

J’ai mangé ma fourchette Âne Vert Théâtre Fontainebleau

jeudi 31 décembre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau

Informations pratiques

Début
jeudi 31 décembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Lieu
Âne Vert Théâtre
Adresse
6 rue des Sablons
Ville
77300 Fontainebleau
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Voir tarifs sur anevert.fr

Fontainebleau

J’ai mangé ma fourchette

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-31

Un véritable spectacle saint sylvestre de music-hall conçu autour de chansons humoristiques composées par les plus grands spécialistes du genre Bourvil, Fernandel, les Frères Jacques, Boby Lapointe ou Jean Yanne… Avec la Compagnie Quand On Est Trois.
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39  resanevert@hotmail.com

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English : I ate my fork

A true New Year’s Eve music hall show built around humorous songs composed by the genre’s greatest masters: Bourvil, Fernandel, the Frères Jacques, Boby Lapointe, and Jean Yanne… Featuring the Compagnie Quand On Est Trois.

L’événement J’ai mangé ma fourchette Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau

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