Tours

JAM 7880

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 19:00:00

fin : 2026-10-29 23:30:00

Date(s) :

2026-10-29

La Jam du 7880

Ne ratez pas la grande soirée d’improvisation collective de l’année! Le 7880 Collectif plante son salon sur scène et vous invite à “jamer” comme jamais. Oreilles curieuses, musiciens et musiciennes, la scène du Bateau vous accueille et se transforme en terrain de jeu pour l’improvisation libre. L’occasion de se mélanger pour fêter la musique, dans une ambiance comme à la maison.

Des instruments sont mis à votre disposition. Amateur·ices d’échec et de mastermind, soyez les bienvenues!* Les jams du 7880 sont des soirées pensées pour être bienveillantes et sécurisantes pour toustes. Aucuns comportements violents et aucunes discriminations ne seront tolérées.

Le 7880 est un collectif d’artistes de Tours, organisateur de jam session depuis 2018. .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

The 7880 Jam

L’événement JAM 7880 Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37