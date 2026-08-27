Jam de Carreau Carreau du Temple Paris
lundi 21 septembre 2026 · Carreau du Temple · Paris
Informations pratiques
La jam est guidée par un artiste invité ou par les membres du collectif Anqa. Elle est fréquentée par des danseurs de tous niveaux: de débutants aux professionnels, de capacités diverses: en situation de handicap ou non, ainsi que par des plasticiens et des musiciens…
L’ensemble des espaces est entièrement accessible aux fauteuils roulants. Les personnes accompagnatrices sont les bienvenues.
Anqa propose un espace partagé dédié à la danse, en sortant des limites normatives.
Du lundi 21 septembre 2026 au lundi 21 juin 2027 :
payant
- Par jam : 5 euros ; adhésion : 12 euros, soutien 25 euros et plus
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-06-22T01:59:59+02:00
Date(s) :
Carreau du Temple 2, rue Perrée 75003 Paris
https://anqa-danseaveclesroues.fr/ https://www.facebook.com/groups/114046638754629 https://www.facebook.com/groups/114046638754629
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