UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Jam de Carreau Carreau du Temple Paris

lundi 21 septembre 2026 · Carreau du Temple · Paris

Jam de Carreau Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
mardi 22 juin 2027
Lieu
Carreau du Temple
Adresse
2, rue Perrée
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<ul><li>Par jam : 5 euros ; adhésion : 12 euros, soutien 25 euros et plus</li></ul>

La jam est guidée par un artiste invité ou par les membres du collectif Anqa. Elle est fréquentée par des danseurs de tous niveaux: de débutants aux professionnels, de capacités diverses: en situation de handicap ou non, ainsi que par des plasticiens et des musiciens…

L’ensemble des espaces est entièrement accessible aux fauteuils roulants. Les personnes accompagnatrices sont les bienvenues.

Anqa propose un espace partagé dédié à la danse, en sortant des limites normatives.
Du lundi 21 septembre 2026 au lundi 21 juin 2027 :
payant

  • Par jam : 5 euros ; adhésion : 12 euros, soutien 25 euros et plus

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-06-22T01:59:59+02:00
Date(s) :

Carreau du Temple 2, rue Perrée  75003 Paris
https://anqa-danseaveclesroues.fr/ https://www.facebook.com/groups/114046638754629 https://www.facebook.com/groups/114046638754629


Afficher la carte du lieu Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)