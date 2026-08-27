Jam de Carreau Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

La jam est guidée par un artiste invité ou par les membres du collectif Anqa. Elle est fréquentée par des danseurs de tous niveaux: de débutants aux professionnels, de capacités diverses: en situation de handicap ou non, ainsi que par des plasticiens et des musiciens…

L’ensemble des espaces est entièrement accessible aux fauteuils roulants. Les personnes accompagnatrices sont les bienvenues.

Anqa propose un espace partagé dédié à la danse, en sortant des limites normatives.

Du lundi 21 septembre 2026 au lundi 21 juin 2027 :

payant

Par jam : 5 euros ; adhésion : 12 euros, soutien 25 euros et plus

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-06-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

Carreau du Temple 2, rue Perrée 75003 Paris

https://anqa-danseaveclesroues.fr/ https://www.facebook.com/groups/114046638754629 https://www.facebook.com/groups/114046638754629



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