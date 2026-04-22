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Jam Session Blues au 38Riv, animée par Lemmy’s Tribe 38Riv Paris

Jam Session Blues au 38Riv, animée par Lemmy’s Tribe 38Riv Paris

Jam Session Blues au 38Riv, animée par Lemmy’s Tribe 38Riv Paris jeudi 30 avril 2026.

Lieu : 38Riv

Adresse : 38, rue de rivoli

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Tarif : <p>De 6 à 9 euros.</p>

Introduction musicale suivie d’une session improvisée entre artistes confirmé·e·s et talents de demain, la jam session c’est le rendez-vous de musicien·ne·s de tous horizons pour savourer un échange musical. Piano droit, contrebasse et batterie sur place.

Lemmy Feuvray : guitare
Rayan Besançon : basse
Leo Sapède : batterie

38Riv
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Une Jam Session Blues animée par Lemmy’s Tribe !
Le mercredi 26 août 2026
de 23h00 à 01h30
Le mercredi 29 juillet 2026
de 23h00 à 01h30
Le mercredi 24 juin 2026
de 23h00 à 01h30
Le mercredi 27 mai 2026
de 23h00 à 01h30
Le mercredi 29 avril 2026
de 23h00 à 01h30
payant

De 6 à 9 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-30T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T23:00:00+02:00_2026-04-29T01:30:00+02:00;2026-05-27T23:00:00+02:00_2026-05-27T01:30:00+02:00;2026-06-24T23:00:00+02:00_2026-06-24T01:30:00+02:00;2026-07-29T23:00:00+02:00_2026-07-29T01:30:00+02:00;2026-08-26T23:00:00+02:00_2026-08-26T01:30:00+02:00

38Riv 38, rue de rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/


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