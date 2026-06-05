Jam Session de Musique Ensemble Le Nouveau Magnolia Paris

Cette 3e et dernière session de l’année, sera animée par des musiciens professionnels et professeurs.

Ce nouveau rendez-vous à pour objectif de rassembler les amateurs de jazz et musiques actuelles. Les intervenants se chargent de cadrer les morceaux, distribuer la parole, veiller au bon déroulement.

Un mot d’ordre : bienveillance.

Mettre en confiance, créer une atmosphère sympathique, et musicale. Le passage idéal pour mettre en pratique ce que l’on apprend en cours d’instrument, ou en initiation à l’improvisation. Le tout dans un cadre idéal, une jolie cave en pierre, équipée d’une batterie et de deux amplis, une sono et des micros pour les chanteurs et chanteuses.

OUVERT A TOUS

Débutants bienvenus !

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19h

Au nouveau Magnolia 129 rue des Pyrénées 75020 Paris

️ Accès libre (mais consommation obligatoire)

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Musique Ensemble 20e est une école associative de musique dans le 20e arrondissement depuis 26 ans.

L’association propose des cours d’instruments et des ateliers d’orchestre pour enfants, adolescents et adultes et compte plus de 500 élèves.

Musique Ensemble encourage la pratique collective très tôt dans le parcours des élèves et organise de nombreux concerts et événements festifs dans l’arrondissement.

Musique Ensemble 20e présente : Jam Session au Nouveau Magnolia, animée par Benjamin Aubry, Juliette Herbet et Matthieu Barjolin.

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit sous condition

Entrée libre mais consommation obligatoire

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T22:00:00+02:00

Le Nouveau Magnolia 129 rue des Pyrénées 75020 Paris

https://www.musique-ensemble.com/ +33641859715 musique.ensemble20@gmail.com



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