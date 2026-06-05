Jam Session de Musique Ensemble Le Nouveau Magnolia Paris
Jam Session de Musique Ensemble Le Nouveau Magnolia Paris mercredi 17 juin 2026.
Cette 3e et dernière session de l’année, sera animée par des musiciens professionnels et professeurs.
Ce nouveau rendez-vous à pour objectif de rassembler les amateurs de jazz et musiques actuelles. Les intervenants se chargent de cadrer les morceaux, distribuer la parole, veiller au bon déroulement.
Un mot d’ordre : bienveillance.
Mettre en confiance, créer une atmosphère sympathique, et musicale. Le passage idéal pour mettre en pratique ce que l’on apprend en cours d’instrument, ou en initiation à l’improvisation. Le tout dans un cadre idéal, une jolie cave en pierre, équipée d’une batterie et de deux amplis, une sono et des micros pour les chanteurs et chanteuses.
OUVERT A TOUS
Débutants bienvenus !
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19h
Au nouveau Magnolia 129 rue des Pyrénées 75020 Paris
️ Accès libre (mais consommation obligatoire)
—
Musique Ensemble 20e est une école associative de musique dans le 20e arrondissement depuis 26 ans.
L’association propose des cours d’instruments et des ateliers d’orchestre pour enfants, adolescents et adultes et compte plus de 500 élèves.
Musique Ensemble encourage la pratique collective très tôt dans le parcours des élèves et organise de nombreux concerts et événements festifs dans l’arrondissement.
Musique Ensemble 20e présente : Jam Session au Nouveau Magnolia, animée par Benjamin Aubry, Juliette Herbet et Matthieu Barjolin.
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit sous condition
Entrée libre mais consommation obligatoire
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T22:00:00+02:00
Le Nouveau Magnolia 129 rue des Pyrénées 75020 Paris
https://www.musique-ensemble.com/ +33641859715 musique.ensemble20@gmail.com
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