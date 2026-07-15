Jam Session Groove & Jazz / par le collectif La Gélule JASS CLUB PARIS Paris
dimanche 6 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
La Gélule Jazz Collectif
« Because Music IS Medicine »
Pour La Gélule, la musique est un remède, un langage universel et un espace de rencontre. C’est autour de cette philosophie que le collectif s’est officiellement créé en 2022.
Acteur culturel de la scène parisienne et toulousaine, il est également à l’initiative du ‘Jazz-Club’ et des jam sessions du festival Jazz In Marciac depuis 2017.
———
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place
Le rendez-vous Jam Session Groove & Jazz du samedi soir avec le collectif La Gélule !
Le samedi 05 septembre 2026
de 22h30 à 01h30
Le samedi 12 septembre 2026
de 22h30 à 01h30
payant
5 euros.
Musicien·nes : gratuit.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T01:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T22:30:00+02:00_2026-09-05T01:30:00+02:00;2026-09-12T22:30:00+02:00_2026-09-12T01:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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