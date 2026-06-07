Jam session Jazz-Groove / Par La Gélule JASS CLUB PARIS Paris
Jam session Jazz-Groove / Par La Gélule JASS CLUB PARIS Paris dimanche 12 juillet 2026.
Jam session Jazz/Groove animée par le collectif La Gélule
« Cause : Music IS Medecine »
C’est autour de ce concept que le collectif La Gélule s’est créé !
Acteur culturel de la scène parisienne et toulousaine, il est également à l’initiative du ‘Jazz-Club’ et des jam sessions du festival Jazz In Marciac, depuis 2017.
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place
À partir de 22h30 tous les samedis soirs au club, RDV Jam session !
Le samedi 11 juillet 2026
de 22h30 à 01h30
payant Tarif : 5 EUR
Musicien·nes : 0 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-12T01:30:00+02:00
fin : 2026-07-12T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T22:30:00+02:00_2026-07-11T01:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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