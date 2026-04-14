JAM SESSION, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

JAM SESSION Mercredi 15 avril, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

L’Ecole des Possibles propose aux musicien.nes adultes de venir improviser et jouer à Mains d’Œuvres !

Viens partager la scène et te laisser aller à de nouvelles expériences sonores. De 19h à 22h au Foyer puis en Salle de Concert !

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/899314109347290/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external_search_engine%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D »}]

L’École des Possibles propose aux musicien.nes adultes de venir improviser et jouer à Mains d’Œuvres ! Foyer Salle de concert

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