Jam Session, Meeple, Maurepas
Jam Session, Meeple, Maurepas samedi 6 juin 2026.
Jam Session Samedi 6 juin, 20h30, 23h00 Meeple Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Avis à tous les talents de Maurepas et d’ailleurs ! Ce samedi, on sort les amplis et on branche les micros pour notre 14ème Jam Session au Meeple.
Que tu sois guitariste, chanteur, batteur ou virtuose du triangle, la scène est ouverte à tous les styles et tous les niveaux. L’idée ? Partager, improviser et surtout s’éclater ensemble !
Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
Jam Session
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