Sequel et Mooky, Meeple, Maurepas

Sequel et Mooky Samedi 13 juin, 20h30 Meeple Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00

Au programme :

: Des compos Pop Rock & Punk qui vont vous donner envie de jumper !

: Un savoureux mélange de reprises et de compositions Pop Rock.

Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

Sequel et Mooky