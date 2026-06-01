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Sequel et Mooky, Meeple, Maurepas

Sequel et Mooky, Meeple, Maurepas

Sequel et Mooky, Meeple, Maurepas samedi 13 juin 2026.

Lieu : Meeple

Adresse : Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas

Ville : 78310 Maurepas

Département : Yvelines

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Sequel et Mooky Samedi 13 juin, 20h30 Meeple Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00

Au programme :
: Des compos Pop Rock & Punk qui vont vous donner envie de jumper !
: Un savoureux mélange de reprises et de compositions Pop Rock.

Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
Sequel et Mooky

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