Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-20
La Dame du Lac propose les 3èmes vendredis du mois une Scène ouverte Jam session .
Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes.
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
English : Jam Session scène ouverte
Every 3rd Friday of the month, La Dame du Lac offers a Jam Session.
Amateur, experienced or professional musicians, bring your musical instruments and come and swap a few notes.
