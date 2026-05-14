Jam World Fusion Bar Les LimogÉs Limoges

Limoges

Jam World Fusion

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

David, maître de cérémonie, vous invite pour ce moment de partage, de groove, de douceur, de rock, de blues, de 6/8 et de liberté. On va faire fusionner les styles et les époques ! .

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Jam World Fusion

L’événement Jam World Fusion Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole