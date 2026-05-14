Jam World Fusion Bar Les LimogÉs Limoges
Jam World Fusion Bar Les LimogÉs Limoges mercredi 20 mai 2026.
Limoges
Jam World Fusion
Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
David, maître de cérémonie, vous invite pour ce moment de partage, de groove, de douceur, de rock, de blues, de 6/8 et de liberté. On va faire fusionner les styles et les époques ! .
Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Jam World Fusion
L’événement Jam World Fusion Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole
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