Jana Gavacova Quartet Le Melville Paris
Jana Gavacova Quartet Le Melville Paris jeudi 4 juin 2026.
Jana Gavacova Quartet – Live à Meleville, Paris
Une soirée intime de jazz et musique brésilienne avec des musiciens virtuoses et la voix soulful de la chanteuse et actrice Jana Gavacova. Un mélange vibrant de rythme, d’élégance et d’émotion.
Jana Gavacova : chant
Joanne Dolly : contrebasse
Isaias Alves : batterie
John Lander : piano
Le Jana Gavacova Quartet réchauffe Meleville à Paris avec un jazz envoûtant et des sonorités brésiliennes. Entre virtuosité et émotion, la voix soulful de Jana transporte le public dans un voyage musical.
Le jeudi 04 juin 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T20:30:00+02:00_2026-06-04T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5899
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