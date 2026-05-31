Jana Gavacova Quartet Le Melville Paris

Jana Gavacova Quartet – Live à Meleville, Paris

Une soirée intime de jazz et musique brésilienne avec des musiciens virtuoses et la voix soulful de la chanteuse et actrice Jana Gavacova. Un mélange vibrant de rythme, d’élégance et d’émotion.

Jana Gavacova : chant

Joanne Dolly : contrebasse

Isaias Alves : batterie

John Lander : piano

Le Jana Gavacova Quartet réchauffe Meleville à Paris avec un jazz envoûtant et des sonorités brésiliennes. Entre virtuosité et émotion, la voix soulful de Jana transporte le public dans un voyage musical.

Le jeudi 04 juin 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T20:30:00+02:00_2026-06-04T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5899



Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

