Jane Rogeon (1910-2006). La vie en images, Musée Sainte-Croix, Poitiers

Informations pratiques

Jane Rogeon (1910-2006). La vie en images 3 juin – 3 octobre 2027 Musée Sainte-Croix Vienne

Tarifs d’entrée:

> Gratuit :

– Tout public le mardi et le 1er dimanche de chaque mois

– Jusqu’à 18 ans et ayants droit tous les jours

> 5 €

> Tarif groupe : 2,50 € par personne pour les groupes adultes(à partir de 5 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-03T18:00:00+02:00 – 2027-06-03T21:00:00+02:00

Fin : 2027-10-03T13:00:00+02:00 – 2027-10-03T18:00:00+02:00

À l’été 2027, dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, le musée Sainte-Croix et la médiathèque François-Mitterrand de Poitiers présenteront une exposition conjointe consacrée à la photographe Jane Rogeon (1910-2006). Visible simultanément au sein des deux institutions poitevines, cette rétrospective donnera à voir un nombre important de clichés produits par l’une des premières femmes photographes françaises ayant pignon sur rue. Au sein de la médiathèque François-Mitterrand, elle abordera les nombreux sujets représentés par Jane Rogeon, qui constituent des témoignages précieux sur l’histoire de Poitiers et sur la vie quotidienne locale au fil du 20e siècle : foires et braderies, bâtiments anciens, enseignes et moyens de transport d’époque, « petits métiers » disparus, costumes traditionnels, bombardements de la ville, entre autres. Ce volet mettra ainsi en valeur la dimension d’archive visuelle du Poitou que porte son travail.

Au musée Sainte-Croix, l’exposition passera de l’autre côté de l’objectif pour mettre en avant les conditions, les méthodes et les processus de création de cette photographe professionnelle, qui se décrit elle-même comme « artisane de la photographie ». Entre instantanés pris sur le vif dans les rues de Poitiers, portraits de studio soigneusement agencés et retouchés, ou compositions traduisant une recherche artistique, tous les pans du métier de photographe tel qu’il était pratiqué dans la première moitié du 20e siècle seront abordés. Une attention particulière sera prêtée aux enjeux matériels, techniques et sociologiques, notamment de genre, liés à cette activité, afin de permettre aux visiteurs et visiteuses de comprendre ce que signifie concrètement être femme photographe professionnelle dans une ville comme Poitiers entre les années 1930 et 1950.

Issue d’un milieu modeste, Jeanne Rogeon naît à Poitiers en 1910 de parents bouchers et marchands de chevaux. En 1928, âgée de 18 ans, elle entre comme apprentie dans le studio du photographe Victor Belebeau, auprès duquel elle sert essentiellement de femme de ménage et de « repiqueuse » de plaques de verre (cette pratique consistait à reboucher au crayon des lacunes laissées sur des plaques de verre déjà utilisées). Un an plus tard, elle est engagée par Jean-Baptiste Raymond, photographe ayant immortalisé de nombreux événements du début du 20e siècle à Poitiers mais dont le fonds a été dispersé. Elle devient peu à peu sa collaboratrice à part entière et apprend le métier à ses côtés, se familiarisant avec la prise de vue en studio et en extérieur – en particulier pour les mariages – ainsi qu’avec la retouche. Raymond lui offre alors son premier appareil à plaques, de format 9/12, ce qui lui permet de développer une pratique personnelle, centrée sur des photographies prises sur le vif dans les rues de Poitiers. Ces expériences lui permettent d’ouvrir, vers 1930, son propre studio photographique, situé à deux pas de l’actuel musée Sainte-Croix, rue Saint-Simplicien. Dès lors, elle signe ses clichés de son nom américanisé « Jane Rogeon » et débute une carrière professionnelle prolifique qu’elle mènera jusqu’en 1960, produisant des milliers de clichés.

Première exposition consacrée à la photographe poitevine, cette rétrospective-événement s’inscrit pleinement dans la politique volontariste de valorisation des créatrices menée par le musée Sainte-Croix depuis les années 1980, réaffirmée depuis l’exposition « La Musée : une collection d’artistes femmes » de 2024. Elle mettra en valeur une partie des plus de 2900 objets issus du fonds d’atelier de Jane Rogeon – plaques de verre, négatifs, tirages papier, cartes postales et documents d’archives – récemment entrés dans les collections de la Ville de Poitiers.

Musée Sainte-Croix 3 bis, rue Jean Jaurès 86000 POITIERS Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549410753 https://www.musee-saintecroix.fr/ Le musée Sainte-Croix est le plus grand musée de l’ancienne région Poitou-Charentes. Situé au cœur de Poitiers, il est un lieu incontournable de la ville qui œuvre pour l’accès à l’histoire et à la culture de toutes et tous.

Inauguré en 1974, il se dresse pour partie à la place de l’ancienne abbaye Sainte-Croix. Au fil d’un parcours s’étendant sur plusieurs milliers de mètres carrés, il présente de remarquables collections archéologiques, depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge et l’époque moderne, et un département beaux-arts riche de peintures, de sculptures et d’œuvres graphiques datées du 14e au 20e siècle.

L’architecture brutaliste du lieu, associant béton et verre teinté, en fait un lieu étonnant. Elle offre un écrin de choix pour les collections publiques de la ville, reconnues à l’échelle nationale. Ces dernières se révèlent au fur et à mesure de la promenade grâce aux multiples perspectives imaginées par l’architecte Jean Monge.

Le musée propose des ateliers et des visites commentées à destination de toutes et tous, ainsi que des conférences et des événements originaux alliant musique, théâtre, danse et humour. Accéder au musée Sainte-Croix :

> En bus Vitalis: lignes 12, 15, O

> En voiture : parking payant de la cathédrale Saint-Pierre

> En car touristique : un parking est à la disposition des cars touristiques, rue Jean-Jaurès, à 2 mn à pied du musée Sainte-Croix (stationnement limité à 2h maximum). Le transporteur doit faire une demande préalable auprès du service des publics.

À l’été 2027, dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, le musée Sainte-Croix et la médiathèque François-Mitterrand de Poitiers présenteront une exposition conjointe consacrée à Jane Rogeon…

©Musées de Poitiers, Ch. Vignaud