Informations pratiques

Jann Halexander en concert ‘Coeur Canari’ au Théâtre de l’Île Saint-Louis Théâtre de l’Île Saint-Louis Paris Vendredi 7 août, 19h00

Jann Halexander revient à ses racines gabonaises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-07T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-07T20:20:00.000+02:00

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Théâtre de l’Île Saint-Louis 39 Quai d’Anjou 75004 PAris Paris



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