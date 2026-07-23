AGENDA · Paris
Jann Halexander en concert ‘Coeur Canari’ au Théâtre de l’Île Saint-Louis Théâtre de l’Île Saint-Louis Paris
vendredi 7 août 2026 · Théâtre de l'Île Saint-Louis · Paris
Informations pratiques
Jann Halexander en concert ‘Coeur Canari’ au Théâtre de l’Île Saint-Louis Théâtre de l’Île Saint-Louis Paris Vendredi 7 août, 19h00
Jann Halexander revient à ses racines gabonaises
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-07T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-07T20:20:00.000+02:00
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Théâtre de l’Île Saint-Louis 39 Quai d’Anjou 75004 PAris Paris
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