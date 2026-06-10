Japan Village Paris 2026 Place Leonard Bernstein Paris

Le « Japan Village Paris 2026 » se tiendra en parallèle du Grand Tournoi de Sumo de Paris du 10 au 13 juin 2026, au Parc de Bercy

~Partage de la spiritualité et du charme régional du Japon avec le monde entier à travers le théâtre nô, les festivals traditionnels, la danse Awa Odori et la gastronomie~

■ Arts du spectacle et festivals traditionnels au Parc de Bercy – Place Léonard Bernstein

Vivez la passion et la richesse culturelle du Japon

Sur la Place Léonard Bernstein, nous vous présenterons les arts du spectacle et les festivals traditionnels japonais, transmis de génération en génération, de différentes régions du Japon, notamment la danse Awa Odori, le théâtre de marionnettes Awa Ningyo Joruri et des présentations donnés par des maîtres de festival.

– 54 danseurs et musiciens venant de la région de Tokushima au Japon performeront la danse Awa odori deux fois par jour (mercredi, jeudi et vendredi). Ils seront accompagnés par des groupes de danseurs Awa Odori de Paris.

– Une troupe de marionnettistes et musiciens venant de Tokushima proposeront plusieurs représentations de théâtre de marionnettes traditionnel (jeudi et vendredi).

– Deux maitres de festival venant du Japon présenteront d’autres festivals régionaux (Hiroshima Kagura et Nebuta matsuri).

■ Vivez au plus près la puissance du sumo et l’esprit de la culture japonaise

À l’occasion du tournoi du Grand Sumo Paris qui se tiendra à l’Accor Arena, des lutteurs de sumo professionnels seront présents à la « JAPAN VILLAGE ». Vous pourrez ainsi découvrir de plus près le sport national du Japon, source de grande fierté nationale (jeudi 11 et vendredi 12 juin à 14h)

L’association de sumo de Paris sera également présente et proposera des initiations à ce sport ancestral.

Vivez la passion et la richesse culturelle du Japon ! Arts du spectacle et festivals traditionnels au Parc de Bercy – Place Léonard Bernstein.

Du mercredi 10 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Place Leonard Bernstein Place Leonard Bernstein 75012 En face de la Cinémathèque françaiseParis



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