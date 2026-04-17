Limoges

Jardin À l’ombre de la ville

22 Rue Saint-Louis Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, vous pouvez faire la visite du jardin familial avec un petit bassin et des topiaires. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir un atelier centenaire. .

22 Rue Saint-Louis Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 11 09 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jardin À l’ombre de la ville Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole