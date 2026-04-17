Jardin À l’ombre de la ville Limoges
Jardin À l’ombre de la ville Limoges vendredi 5 juin 2026.
Limoges
Jardin À l’ombre de la ville
22 Rue Saint-Louis Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, vous pouvez faire la visite du jardin familial avec un petit bassin et des topiaires. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir un atelier centenaire. .
22 Rue Saint-Louis Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 11 09 63
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L’événement Jardin À l’ombre de la ville Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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