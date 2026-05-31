Jardin archéologique, Musée de Béruges, Béruges

Jardin archéologique 19 et 20 septembre Musée de Béruges Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le jardin archéologique abrite des voûtes gallo-romaines du Ier siècle, un musée lapidaire ainsi que les vestiges d’un murus gallicus qui ceinturait l’oppidum gaulois.

Cette visite peut être libre ou commentée.

Durant votre parcours, vous découvrirez également le jardin antique, entretenu par les membres de l’association et les élèves de l’école de Béruges.

Musée de Béruges 1 place de l’église, 86190 Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 67 10 86 53 https://musee.beruges.fr/ Le musée archéologique de Béruges présente du mobilier de la Préhistoire au Moyen Âge, en particulier celui issu de l’oppidum gaulois ou de la villa gallo-romaine de Béruges. La visite est assurée par des membres de l’association. La visite est optimisée pour des groupes de deux à quatre personnes. Possibilité de parking aux abords de l’église.

Le jardin archéologique abrite des voûtes gallo-romaines du Ier siècle, un musée lapidaire ainsi que les vestiges d’un murus gallicus qui ceinturait l’oppidum gaulois.

jardin archéologique © musée de Béruges