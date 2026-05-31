Sentier de l’oppidum, Musée de Béruges, Béruges

Sentier de l’oppidum 19 et 20 septembre Musée de Béruges Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Béruges est situé sur un éperon rocheux entre la Boivre et la Coudre. Les Gaulois ont occupé le site. À l’époque gallo-romaine, l’oppidum a cédé la place à une imposante villa.

Le sentier est agrémenté de panneaux présentant la flore, la faune et les vestiges archéologiques.

Musée de Béruges 1 place de l’église, 86190 Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 67 10 86 53 https://musee.beruges.fr/ Le musée archéologique de Béruges présente du mobilier de la Préhistoire au Moyen Âge, en particulier celui issu de l’oppidum gaulois ou de la villa gallo-romaine de Béruges. La visite est assurée par des membres de l’association. La visite est optimisée pour des groupes de deux à quatre personnes. Possibilité de parking aux abords de l’église.

Béruges est situé sur un éperon rocheux entre la Boivre et la Coudre. Les Gaulois ont occupé le site. À l’époque gallo-romaine, l’oppidum a cédé la place à une imposante villa.

mur de soutènement © musée de Béruges