Musée archéologique et Historique de Béruges, Musée de Béruges, Béruges

Musée archéologique et Historique de Béruges 19 et 20 septembre Musée de Béruges Vienne

Gratuit. La visite est assurée par des membres de l’association et se déroule de manière privilégiée en petits groupes de deux à quatre personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le musée archéologique de Béruges présente du mobilier allant de la Préhistoire au Moyen Âge, notamment issu de l’oppidum gaulois et de la villa gallo-romaine du site.

Musée de Béruges 1 place de l’église, 86190 Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 67 10 86 53 https://musee.beruges.fr/ Le musée archéologique de Béruges présente du mobilier de la Préhistoire au Moyen Âge, en particulier celui issu de l’oppidum gaulois ou de la villa gallo-romaine de Béruges. La visite est assurée par des membres de l’association. La visite est optimisée pour des groupes de deux à quatre personnes. Possibilité de parking aux abords de l’église.

Le musée archéologique de Béruges présente du mobilier allant de la Préhistoire au Moyen Âge, notamment issu de l’oppidum gaulois et de la villa gallo-romaine du site.

stylet©muséedebéruges