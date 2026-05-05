Visite libre de l’église du Sacré Cœur de Béruges, Musée de Béruges, Béruges

Visite libre de l’église du Sacré Cœur de Béruges 19 et 20 septembre Musée de Béruges Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’ancienne église du XIIe siècle a été remplacée au XIXe siècle par l’édifice actuel, de style néogothique. Le maître-autel provient de la chapelle des Jésuites de Poitiers.

On peut également y découvrir une copie de « La Mise au tombeau du Christ » du Titien, offerte par Napoléon III.

Musée de Béruges 1 place de l’église, 86190 Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 67 10 86 53 https://musee.beruges.fr/ Le musée archéologique de Béruges présente du mobilier de la Préhistoire au Moyen Âge, en particulier celui issu de l’oppidum gaulois ou de la villa gallo-romaine de Béruges. La visite est assurée par des membres de l’association. La visite est optimisée pour des groupes de deux à quatre personnes. Possibilité de parking aux abords de l’église.

Journées européennes du patrimoine 2026

Église © muée de Béruges