Visite de la Tour de Ganne, Musée de Béruges, Béruges

Visite de la Tour de Ganne 19 et 20 septembre Musée de Béruges Vienne

Le nombre de visiteurs est limité à quinze personnes. Prévoir des chaussures de sport ou de marche, l’accès étant relativement escarpé. La visite sera annulée en cas de pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

De Hugues X de Lusignan à Saint Louis, revivez l’histoire de la tour de Ganne, située entre la Boivre et la Coudre. La tour se trouve à dix minutes à pied du centre du village.

Prévoir des chaussures de marche. Annulation en cas d’intempéries.

Musée de Béruges 1 place de l’église, 86190 Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 67 10 86 53 https://musee.beruges.fr/ [{« type »: « email », « value »: « musee@beruges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767108653 »}] Le musée archéologique de Béruges présente du mobilier de la Préhistoire au Moyen Âge, en particulier celui issu de l’oppidum gaulois ou de la villa gallo-romaine de Béruges. La visite est assurée par des membres de l’association. La visite est optimisée pour des groupes de deux à quatre personnes. Possibilité de parking aux abords de l’église.

De Hugues X de Lusignan à Saint Louis, revivez l’histoire de la tour de Ganne, située entre la Boivre et la Coudre. La tour se trouve à dix minutes à pied du centre du village.

Tour de Ganne ©musée de Béruges