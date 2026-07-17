[Visite libre] Ouverture exceptionnelle du domaine de l’Abbaye du Pin, Domaine de l’Abbaye du Pin, Béruges

Informations pratiques

[Visite libre] Ouverture exceptionnelle du domaine de l’Abbaye du Pin 19 et 20 septembre Domaine de l’Abbaye du Pin Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir le domaine et parcourir ses salles exceptionnellement ouvertes au public. Vous pourrez assister à la cuisson du pain dans la salle des fours et descendre dans l’une des caves.

La visite s’effectue à votre rythme. La quasi-totalité du site est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Domaine de l’Abbaye du Pin 86190 Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0603795477 http://www.tardivon.fr https://www.facebook.com/?locale=fr_FR Dans un cadre verdoyant splendide, l’ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle, est considérée comme le château de Béruges depuis l’aménagement des salles avec boiseries et cheminées par les propriétaires successifs, lui conférant un statut moins religieux.

Entourés d’immenses arbres, d’une rivière et d’un étang, les amoureux de la belle pierre seront enchantés par l’ancienne chapelle en ruine, l’ancien moulin et la cour d’honneur. Venez vous promener à votre rythme samedi (8h/18h) et dimanche (10h/18h) Parking de 60 places à l’entrée du domaine et parking public à l’entrée

Venez découvrir ou re-découvrir le domaine, arpenter ces salles exceptionnellement ouvertes. Vous pourrez observer la cuisson du pain dans la salle des fours à pain. Et descendre dans une de ses La à…

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