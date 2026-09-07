Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay, Université Paris-Saclay – serre du 365, Bures-sur-Yvette

Informations pratiques

Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay Samedi 19 septembre, 14h00 Université Paris-Saclay – serre du 365 Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, partez à la découverte du patrimoine végétal menacé au fil d’une visite guidée du Jardin Botanique. Des espèces inscrites sur la liste rouge de l’UICN aux milieux fragiles comme les mares, cette visite mettra en lumière la richesse de la flore exotique et indigène de l’Université, les menaces qui pèsent sur elle et les enjeux de sa préservation.

A partir de 12 ans

Rendez-vous sur le parvis de la serre botanique, 365 rue du Doyen André Guinier, 91400 Orsay

Point GPS : https://maps.app.goo.gl/ydmCfb9WtgpKi3H39

Université Paris-Saclay – serre du 365 365 rue du Doyen André Guinier – Orsay Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/ydmCfb9WtgpKi3H39 »}]

À l’occasion des Journées du Patrimoine, partez à la découverte du patrimoine végétal menacé au fil d’une visite guidée du Jardin Botanique.

© UP Saclay/Service Environnement et Paysages