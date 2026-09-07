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Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay, Université Paris-Saclay – serre du 365, Bures-sur-Yvette

samedi 19 septembre 2026 · Université Paris-Saclay - serre du 365 · Bures-sur-Yvette

Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay, Université Paris-Saclay – serre du 365, Bures-sur-Yvette

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Université Paris-Saclay - serre du 365
Adresse
365 rue du Doyen André Guinier - Orsay
Ville
91400 Bures-sur-Yvette
Département
Essonne
Tarif
Entrée libre

Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay Samedi 19 septembre, 14h00 Université Paris-Saclay – serre du 365 Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, partez à la découverte du patrimoine végétal menacé au fil d’une visite guidée du Jardin Botanique. Des espèces inscrites sur la liste rouge de l’UICN aux milieux fragiles comme les mares, cette visite mettra en lumière la richesse de la flore exotique et indigène de l’Université, les menaces qui pèsent sur elle et les enjeux de sa préservation.

A partir de 12 ans
Rendez-vous sur le parvis de la serre botanique, 365 rue du Doyen André Guinier, 91400 Orsay
Point GPS : https://maps.app.goo.gl/ydmCfb9WtgpKi3H39

Université Paris-Saclay – serre du 365 365 rue du Doyen André Guinier – Orsay Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/ydmCfb9WtgpKi3H39 »}]
À l’occasion des Journées du Patrimoine, partez à la découverte du patrimoine végétal menacé au fil d’une visite guidée du Jardin Botanique.

© UP Saclay/Service Environnement et Paysages

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