JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse
JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse samedi 6 juin 2026.
Toulouse
JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS)
MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le jardin botanique Henri Gaussen vous ouvre ses portes pour la 23ème édition des Rendez-vous aux Jardins .
Cette année, les Rendez-vous aux jardins s’intéressent à un de nos 5 sens la vue. Le Muséum en profite pour vous faire explorer les jardins à travers des visites guidées, des rencontres et des animations avec un nouveau point de vue.
Voici le programme
– Atelier fresque de Land’art
– Balade botanique à la découverte des céréales, les plantes fondatrices de notre société.
– Visite sensorielle Formes et couleurs partez à la découverte du jardin à l’aide de votre vue.
– Lecture/atelier Poètes de la nature
– Table de médiation Merveilles au jardin
– Et bien plus encore
Accès libre et gratuit (certaines visites et animations sur inscription sur place).
Retrouvez le programme complet sur le site internet officiel des Rendez-Vous aux Jardins. .
MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr
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English :
The Henri Gaussen botanical garden opens its doors to you for the 23rd edition of Rendez-vous aux Jardins .
L’événement JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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