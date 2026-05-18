JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS)

MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le jardin botanique Henri Gaussen vous ouvre ses portes pour la 23ème édition des Rendez-vous aux Jardins .

Cette année, les Rendez-vous aux jardins s’intéressent à un de nos 5 sens la vue. Le Muséum en profite pour vous faire explorer les jardins à travers des visites guidées, des rencontres et des animations avec un nouveau point de vue.

Voici le programme

– Atelier fresque de Land’art

– Balade botanique à la découverte des céréales, les plantes fondatrices de notre société.

– Visite sensorielle Formes et couleurs partez à la découverte du jardin à l’aide de votre vue.

– Lecture/atelier Poètes de la nature

– Table de médiation Merveilles au jardin

– Et bien plus encore

Accès libre et gratuit (certaines visites et animations sur inscription sur place).

Retrouvez le programme complet sur le site internet officiel des Rendez-Vous aux Jardins. .

MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr

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English :

The Henri Gaussen botanical garden opens its doors to you for the 23rd edition of Rendez-vous aux Jardins .

L’événement JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE