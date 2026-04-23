Jardin de la rue Pascal | Rendez-vous aux Jardins Cognac
Jardin de la rue Pascal | Rendez-vous aux Jardins Cognac samedi 6 juin 2026.
Cognac
Jardin de la rue Pascal | Rendez-vous aux Jardins
23 rue Pascal Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Ce petit jardin de 200 m² est organisé sur trois niveaux pour accroitre la sensation d’espace. Il est le fruit d’une multitude d’influences, si bien qu’il est impossible de le classer.
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23 rue Pascal Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 02 19 31 contact@lejardinierdelaruepascal.fr
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English :
This small garden of 200 m² is organized on three levels to increase the feeling of space. It is the result of a multitude of influences, so that it is impossible to classify it.
L’événement Jardin de la rue Pascal | Rendez-vous aux Jardins Cognac a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Cognac
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