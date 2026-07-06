Jardin des langues : initiation au taïwanais Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Informations pratiques

Dans le cadre de la Rentrée des Cultures, festival organisé chaque année par le FICEP, les Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris vous invitent à participer au Jardin des Langues pour vous initier au plurilinguisme !

Instituée en 2001 par le Conseil de l’Europe, la Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre ! Elle vise à sensibiliser le public à l’apprentissage des langues tout au long de la vie, à célébrer la diversité linguistique et promouvoir le plurilinguisme.

C’est cette journée que nous avons choisie pour vous proposer un atelier de découverte de la langue et de la culture taïwanaises animé par Yoann Goudin !

Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.

À l’occasion de la Rentrée des Cultures, en partenariat avec le Forum des Instituts culturels étrangers de Paris (FICEP), la bibliothèque Benoîte Groult vous propose de vous initier à la culture et à la langue taïwanaises !

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h00 à 13h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T13:00:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



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