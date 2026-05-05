Jardin graphique 2, Petit Palais, Paris

Jardin graphique 2 Samedi 23 mai, 17h00 Petit Palais Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Restitution du projet EAC « Jardin graphique 2 » :

Accueil des élèves, des amis, des parents, des professeurs et des partenaires pour assister à la restitution par les élèves de terminale Communication Visuelle Plurimédia du lycée Alfred Costes de Bobigny du travail effectué au musée cette année, suite du projet « Jardin graphique » initié l’année dernière, consistant à proposer des dispositifs de médiation autour du jardin et de ses végétaux.

Les élèves feront découvrir au public les créations réalisées en atelier au musée et les recherches graphiques menées en classe : création d’illustrations botaniques et de maquettes graphiques pour les cartels de plantes, réalisation d’un dépliant-herbier.

Petit Palais 7 Av. Winston Churchill, 75008 Paris, France Paris 75008 Paris Île-de-France 0153434000 https://www.petitpalais.paris.fr Un important ensemble de peintures françaises du XVIIIe et du XIXe siècle ainsi que des tableaux flamands et hollandais du XVIIe siècle (Portrait au chien de Rembrandt),fonds de sculptures, collection d’arts décoratifs riche en œuvres Renaissance et 1900.

Cabinet d’arts graphiques : séries complètes des gravures de Rembrandt, Dürer, Callot.

Collection d’icônes.

Importante collection de vases antiques.

La classe, l’œuvre !

Marc Vehille