Jardin Liberté | Rendez-vous aux Jardins Cognac
Jardin Liberté | Rendez-vous aux Jardins Cognac samedi 6 juin 2026.
Cognac
Jardin Liberté | Rendez-vous aux Jardins
72 rue Lazare Carnot Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Ce jardin inspire le bien être avec un équilibre réussi entre les espaces de détente et le potager qui profitent à des animaux laissés libres.
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72 rue Lazare Carnot Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 14 61 59
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English :
This garden inspires well-being, with a successful balance between relaxation areas and a vegetable garden that benefits animals left free to roam.
L’événement Jardin Liberté | Rendez-vous aux Jardins Cognac a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Cognac
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