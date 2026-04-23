Cognac

Jardin Liberté | Rendez-vous aux Jardins

72 rue Lazare Carnot Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Ce jardin inspire le bien être avec un équilibre réussi entre les espaces de détente et le potager qui profitent à des animaux laissés libres.

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72 rue Lazare Carnot Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 14 61 59

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English :

This garden inspires well-being, with a successful balance between relaxation areas and a vegetable garden that benefits animals left free to roam.

L’événement Jardin Liberté | Rendez-vous aux Jardins Cognac a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Cognac