Jardin miniature, Jardin des plantes, Lille
mercredi 8 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Jardin miniature Mercredi 8 juillet, 09h30 Jardin des plantes Nord
Tout-public (minimum 8 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00
Envie de créer votre propre petit coin de verdure ?
Rejoignez-nous pour un atelier ludique et créatif où vous
apprendrez à concevoir un magnifique jardin miniature
avec des plantes grasses. Que vous soyez débutant ou
passionné de jardinage, cet atelier est fait pour vous !
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Envie de créer votre propre petit coin de verdure ?
À voir aussi à Lille (Nord)
- Le projet d’aménagement EURALILLE à la DEULE Lille 2 juillet 2026
- Fives Cail été 36, Station métro Marbrerie, Lille 3 juillet 2026
- Festival Microtopies 2026 : Construisez ensemble près de chez vous !, Bazaar St-So, Lille 3 juillet 2026
- Carte blanche à la Malterie – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 3 juillet 2026
- Guacamayo Tropical + Grandpamini + Sauvage FM, Gare Saint Sauveur, Lille 3 juillet 2026