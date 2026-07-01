Jardin miniature, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Jardin miniature Mercredi 8 juillet, 09h30 Jardin des plantes Nord

Tout-public (minimum 8 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00

Envie de créer votre propre petit coin de verdure ?

Rejoignez-nous pour un atelier ludique et créatif où vous

apprendrez à concevoir un magnifique jardin miniature

avec des plantes grasses. Que vous soyez débutant ou

passionné de jardinage, cet atelier est fait pour vous !

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Envie de créer votre propre petit coin de verdure ?