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Jardin miniature, Jardin des plantes, Lille

mercredi 8 juillet 2026 · Jardin des plantes · Lille

Jardin miniature, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Tout-public (minimum 8 ans)

Jardin miniature Mercredi 8 juillet, 09h30 Jardin des plantes Nord

Tout-public (minimum 8 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00

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avec des plantes grasses. Que vous soyez débutant ou
passionné de jardinage, cet atelier est fait pour vous !

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