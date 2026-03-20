Jardin Rouge Festival 2026 – Wilderness cabaret Le Truc du Père Lachaise Paris

Imaginé par le Snowapple Collective, le Jardin Rouge Festival est un événement nomade et protéiforme à la croisée du laboratoire artistique, du cabaret nocturne et de la cérémonie collective.Jardin Rouge Festival 2026 – Wilderness Cabaret.

Les 7, 8 et 9 mai 2026, le Jardin Rouge Festival revient au Truc (20e) pour sa 4ᵉ édition.

Trois soirées de cabaret contemporain, libres et complètement indisciplinées, où artistes parisien·nes et internationaux·ales réunissent leurs pratiques dans un lieu où l’art se vit au plus près. Attendez-vous à être emporté·e dans des récits singuliers mêlant musique live, danse, burlesque et performance dans des formes sensibles et engagées, loin des codes traditionnels. Portée par le thème Wilderness, cette nouvelle édition met en lumière des voix marginalisées, des corps indociles et des imaginaires puissants, dans une énergie tantôt espiègle, tantôt brûlante.

Les artistes, réuni·es en amont dans un temps de recherche collective, présenteront des créations inédites, conçues spécialement pour le festival.Le Jardin Rouge Festival Paris est un événement qui flirte avec l’insolence, destiné aux cabarets curieux·ses, aux rêveur·euses en mal de fantaisie et à celleux qui en débordent.

Programme : Angelica Baños (MX) – DanseCamille Bertuol (FR) – Scénographie et sérigraphieJuliette Dragon (FR) – BurlesqueCaro Martin (FR) – Piano, guitare et chantJaj-Hope (FR) – Musique, cabaret et poésieRaphaëll Dupuy (FR) – Marionnette et performanceRakoo de Andrade (BR) – Marionnette et performanceMame N’Diack (SEN) – Percussion et chantMarieke Sergent alias Mademoiselle Charby (FR) – Bingo et DJLaurence Verdier (FR) – Installation et performanceLelius (FR) – Bouffon musicalSnowapple Collective : Antonio Alemanno (IT) – Violoncelle, Ilel Elil (FR) – Violoncelle, chant et jeu, Laurien SHE Schreuder (NL) – Multi-instrument et chant, Eva Schumacher (FR) – Jeu

Jardin Rouge Paris, festival nomade et protéiforme revient pour sa 4ème édition!

Du jeudi 07 mai 2026 au samedi 09 mai 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 00h00

payant

Plein tarif – 16€ (une soirée)

Tarif réduit – 10€ (une soirée)

Pass 2 days – 26€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T00:00:00+02:00;2026-05-08T19:00:00+02:00_2026-05-08T00:00:00+02:00;2026-05-09T19:00:00+02:00_2026-05-09T00:00:00+02:00

Le Truc du Père Lachaise 17 rue Fernand Léger 75020 Paris



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