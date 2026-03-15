Paris souterrain et défense passive Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris

Après une introduction générale sur les sous-sols de la

capitale, nous découvrirons des exemples d’abris de défense passive.

Certains étaient étanches aux gaz, on verra pourquoi. On pourrait penser aux

stations du métro pour se protéger des bombardements mais elles ne furent pas

considérées comme des abris… à trois exceptions près. En revanche, il y eut

d’autres moyens de protection peu connus jusqu’alors : des Postes de

Secours Sanitaires, autrement dit des hôpitaux souterrains, eux-aussi étanches

au gaz… et des tranchées. Eh oui, comme pendant la Première Guerre mondiale !

De nombreuses villes de France les redécouvrent souvent lors de travaux

d’urbanisme dans des jardins ou d’anciens espaces verts.

Gilles THOMAS, historien des sous-sols depuis plusieurs dizaines

d’années (anciennes carrières et catacombes, abris de Défense passive,

éventuellement métro mais aussi égouts), a déjà publié des livres sur le sujet

(à peine une dizaine, mais certains récompensés jusque par l’Académie

française !), et plus de 300 articles… (liste bien évidemment non

exhaustive). Il travaille étroitement avec certains organismes : l’INRAP,

la DRAC, Sciences-Po, la Préfecture de police, l’université PSL (Paris Sciences

& Lettres), le Muséum d’histoire naturelle, et d’autres institutions.

Le Paris souterrain connut une vocation particulière lors des deux conflits mondiaux. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, pas moins de 40 000 abris truffaient le sous-sol parisien. Explorons avec Gilles Thomas les aménagements de la défense passive dans la capitale !

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

01 44 78 80 50 ou

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:30:00+02:00

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau 75004 Paris

+33142764887 bhdv@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bhdv.paris/ https://fr-fr.facebook.com/bhdv.paris/



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