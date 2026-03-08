Alice Costelloe • Maëve SUPERSONIC Paris

ALICE COSTELLOE (22h00)

(Indie pop – Londres, UK)

Alice Costelloe s’affranchit et se réinvente avec son prochain EP When It’s The Time. Premier projet sous son nom complet (après avoir évolué sous le nom d’Al Costelloe) et son premier chez le prestigieux label indépendant Moshi Moshi Records, When It’s The Time – qui sortira le 25 octobre – marque une étape importante dans son parcours. À travers cet EP, Alice Costelloe dévoile une profondeur émotive subtilement façonnée autour des thèmes du désir et de la mort.

Musicalement, l’EP représente une évolution fascinante de son univers sonore. Elle y explore de nouveaux horizons, mêlant art-pop et son indie-pop habituel.

Thématiquement, When It’s The Time interroge la condition humaine et la mortalité, tout en posant la question suivante : « comment se créer une vie meilleure dans un monde qui semble souvent apocalyptique ? ». Ce projet jongle brillamment entre un optimisme ludique et la menace persistante de la mort, offrant une réflexion poignante sur la vie, tout en restant profondément intime et humaniste.

https://alcostelloe.bandcamp.com/

MAËVE (20h00)

(Dream pop – Douce Vacarm Records – Paris, FR)

Maëve incarne une dream pop star moderne.�Son univers navigue entre indie pop, rock alternatif et éclats électro. Autrice-compositrice-productrice indépendante, elle déploie sur scène une pop immersive portée par une voix aérienne et magnétique.

À travers ses titres, elle explore la santé mentale, le féminisme, l’identité et l’amour avec une sincérité brute.

Les 3 influences : London Grammar, Kate Bush et Night Tapes

https://noneedname.ffm.to/maeve

https://www.youtube.com/@douce.maeve_music

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Jeudi 7 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Luvcat, Phoebe Bridgers & Laura Marling

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-08T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7yZ7LOuaY https://fb.me/e/7yZ7LOuaY



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

