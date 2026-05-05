Business Model Disruption : Quand l’IA et le secteur juridique préfigurent l’avenir des services professionnels., Maison des ESSEC, Paris

Business Model Disruption : Quand l’IA et le secteur juridique préfigurent l’avenir des services professionnels. Jeudi 7 mai, 19h30 Maison des ESSEC Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T19:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T19:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00

Si l’IA automatise les tâches, elle brise aussi la chaîne de valeur entre le temps passé et la valeur vendue. L’enjeu : Si le temps n’est plus la bonne unité de mesure alors quelle est-elle ?

Pour la plupart des industries, le cas des cabinets d’avocats est un laboratoire fascinant. C’est le premier secteur où le « Paradoxe de l’IA » frappe de plein fouet : une adoption qui s’annonce massive avec des gains de productivité records, mais qui menace de détruire chiffre d’affaires, marge et profits si le modèle de facturation ne se révolutionne pas.

3 invités pour nous décrypter la mutation du secteur des services à haute valeur ajoutée (Legal, Finance, Comptabilité, RH, Intelligence économique…) et répondre à vos interrogations :

Mme Sania TUOVIC (ancienne Sec Gén et Dir financière du cabinet De Pardieu Brocas Maffei et CEO de Yuno-o)

Marcel Henri, après plus de 20 ans comme Global Chief Information Officer chez Dentons, Fondateur de Tomorrow Law Consulting

Guillaume Cohen, DG de SmartLegal by APF, dirigeant dans l’écosystème legaltech pendant 10 ans, intervenant sur la transformation opérationnelle et économique des métiers du droit.

Ils analyseront comment transformer une menace de « commoditisation » en une opportunité de « premiumisation ».

Maison des ESSEC 11 avenue de Friedland, 75008, PARIS Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.essecalumni.com/fr/group/digital-technology/50/calendar/business-model-disruption-quand-l-ia-et-le-secteur-juridique-prefigurent-l-avenir-des-services-professionnels/2026/05/07/8499 »}] https://www.essecalumni.com/fr/group/digital-technology/50/calendar/business-model-disruption-quand-l-ia-et-le-secteur-juridique-prefigurent-l-avenir-des-services-professionnels/2026/05/07/8499

Si l’IA automatise les tâches, elle brise aussi la chaîne de valeur entre le temps passé et la valeur vendue. L’enjeu : Si le temps n’est plus la bonne unité de mesure alors quelle est-elle ? IA Juridique

ESSEC Alumni – Club Digital & Technology