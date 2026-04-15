Romain Vuillemin sings The Great American Songbook, JASS CLUB, Paris

Romain Vuillemin sings The Great American Songbook Jeudi 7 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T19:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T21:30:00+02:00 – 2026-05-07T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Le guitariste et chanteur Romain Vuillemin réunit son quartet autour des grandes chansons américaines de la première moitié du XXᵉ siècle. Ensemble, ils nous entraînent en plein Broadway à l’époque de l’âge d’or du swing et nous emmènent jusqu’aux rues de La Nouvelle-Orléans. Entouré de ses complices, Romain Vuillemin propose une lecture personnelle de ces classiques intemporels, entre swing et improvisation. **Romain Vuillemin** / guitare, voix **Amaury Faye** / piano **Edouard Pennes** / contrebasse **David Grebil** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/427-Romain-Vuillemin-sings-The-Great-American-Songbook?session=427 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/428-Romain-Vuillemin-sings-The-Great-American-Songbook?session=428 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Le guitariste et chanteur Romain Vuillemin réunit son quartet autour des grandes chansons américaines de la première moitié du XXᵉ siècle. Ensemble, ils nous entraînent en plein Broad … Jazz Swing