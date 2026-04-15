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Romain Vuillemin sings The Great American Songbook, JASS CLUB, Paris

Romain Vuillemin sings The Great American Songbook, JASS CLUB, Paris

Romain Vuillemin sings The Great American Songbook, JASS CLUB, Paris jeudi 7 mai 2026.

Lieu : JASS CLUB

Adresse : 141 Rue de Tolbiac, Paris

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Romain Vuillemin sings The Great American Songbook Jeudi 7 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T19:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T21:30:00+02:00 – 2026-05-07T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Le guitariste et chanteur Romain Vuillemin réunit son quartet autour des grandes chansons américaines de la première moitié du XXᵉ siècle. Ensemble, ils nous entraînent en plein Broadway à l’époque de l’âge d’or du swing et nous emmènent jusqu’aux rues de La Nouvelle-Orléans. Entouré de ses complices, Romain Vuillemin propose une lecture personnelle de ces classiques intemporels, entre swing et improvisation. **Romain Vuillemin** / guitare, voix **Amaury Faye** / piano **Edouard Pennes** / contrebasse **David Grebil** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/427-Romain-Vuillemin-sings-The-Great-American-Songbook?session=427 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/428-Romain-Vuillemin-sings-The-Great-American-Songbook?session=428 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30Le guitariste et chanteur Romain Vuillemin réunit son quartet autour des grandes chansons américaines de la première moitié du XXᵉ siècle. Ensemble, ils nous entraînent en plein Broad … Jazz Swing

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