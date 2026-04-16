Bavardages X Dapper Open Air Canal Barboteur Paris
Bavardages X Dapper Open Air Canal Barboteur Paris jeudi 7 mai 2026.
AVEC
BAVARDAGES
GOUZOU
MEZZER
DAPPER
KIM RITTA
MELISSA
+ OPEN DECKS!
INFOS PRATIQUES⛵️
Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris
Date : 7 mai
L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette
Tram T3b – arrêt Canal St Denis
18h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.
JEUDI 07 MAI (VEILLE DE JOUR FÉRIÉ)
BAVARDAGES ET DAPPER FONT LEUR OPEN-AIR GRATUIT DE 18:00 À 00:00
Le jeudi 07 mai 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T18:00:00+02:00_2026-05-07T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris
contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sport seniors en plein air : Gym douce, Qi Gong, Gym Boxe et Kung Fu au Square Jules Verne Square Jules Verne PARIS 16 avril 2026
- Forum Emploi & Formation, Centre Paris Anim’ Interclub 17, Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026
- Exposition solo « Embrumer le réel » : Pauline Bailly (La Femme-Nuage) LooLooLook Gallery Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026