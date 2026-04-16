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Bavardages X Dapper Open Air Canal Barboteur Paris

Bavardages X Dapper Open Air Canal Barboteur Paris

Bavardages X Dapper Open Air Canal Barboteur Paris jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Canal Barboteur

Adresse : 19 quai du lot

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

AVEC

BAVARDAGES
GOUZOU
MEZZER
DAPPER
KIM RITTA
MELISSA
+ OPEN DECKS!

INFOS PRATIQUES⛵️

Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris
Date : 7 mai
L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette
Tram T3b – arrêt Canal St Denis
18h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

JEUDI 07 MAI (VEILLE DE JOUR FÉRIÉ)

BAVARDAGES ET DAPPER FONT LEUR OPEN-AIR GRATUIT DE 18:00 À 00:00
Le jeudi 07 mai 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T18:00:00+02:00_2026-05-07T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot  75019 Paris
contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR


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