Bavardages X Dapper Open Air Canal Barboteur Paris

AVEC

BAVARDAGES

GOUZOU

MEZZER

DAPPER

KIM RITTA

MELISSA

+ OPEN DECKS!

INFOS PRATIQUES⛵️

Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris

Date : 7 mai

L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b – arrêt Canal St Denis

18h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

JEUDI 07 MAI (VEILLE DE JOUR FÉRIÉ)



BAVARDAGES ET DAPPER FONT LEUR OPEN-AIR GRATUIT DE 18:00 À 00:00

Le jeudi 07 mai 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T18:00:00+02:00_2026-05-07T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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