Marie Dauphine – Release Party « Avenir » Bateau El Alamein Paris
Marie Dauphine – Release Party « Avenir » Bateau El Alamein Paris jeudi 7 mai 2026.
Marie Dauphine – RELEASE PARTY « AVENIR »
Accompagnée par Paul Galiana à la Guitare et du Musicien, Thomas Bloch harmoniste De Verre Crystal Baschet , Onde Martenot de renommée internationale.
La première partie est assurée par Wilfried Roux, fils de Corbier
Pop décalé, poétique et positif
DIMANCHE 10 MAI
Bateau El Alamein
– Ouverture pont supérieur 16h00
– Concert 18H00
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!
L’Àvenir est présent il n’a jamais de fin. C’est où tu iras, c’est là d’où tu reviens. Le nouveau monde et l’ancien. Se courbent sans fin ».
Le jeudi 07 mai 2026
de 18h00 à 23h59
payant
De 10 à 14 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T18:00:00+02:00_2026-05-07T23:59:00+02:00
Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris
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