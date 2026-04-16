JAZZETTE #7 à la TROCKETTE – Concert Jazz La Trockette Paris
JAZZETTE #7 à la TROCKETTE – Concert Jazz La Trockette Paris jeudi 7 mai 2026.
Jam session organisée par les élèves en Jazz et encadrée par Louise Frago avec Coralie Hyafil
Ouverte à tous les musicien.nes souhaitant jouer ou chanter les standards de JAZZ
Jazz : un rendez-vous à ne pas manquer avec les élèves en jazz du conservatoire Charles Munch et le « COCO PESTO LOOP »
Le jeudi 07 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:30:00+02:00
La Trockette 125 rue du Chemin Vert 75011 Paris
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