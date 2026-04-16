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JAZZETTE #7 à la TROCKETTE – Concert Jazz La Trockette Paris

JAZZETTE #7 à la TROCKETTE – Concert Jazz La Trockette Paris

JAZZETTE #7 à la TROCKETTE – Concert Jazz La Trockette Paris jeudi 7 mai 2026.

Lieu : La Trockette

Adresse : 125 rue du Chemin Vert

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Jam session organisée par les élèves en Jazz et encadrée par Louise Frago avec Coralie Hyafil
 Ouverte à tous les musicien.nes souhaitant jouer ou chanter les standards de JAZZ

Jazz : un rendez-vous à ne pas manquer avec les élèves en jazz du conservatoire Charles Munch et le « COCO PESTO LOOP »
Le jeudi 07 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:30:00+02:00

La Trockette 125 rue du Chemin Vert  75011 Paris
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