JAZZETTE #7 à la TROCKETTE – Concert Jazz La Trockette Paris

Jam session organisée par les élèves en Jazz et encadrée par Louise Frago avec Coralie Hyafil

Ouverte à tous les musicien.nes souhaitant jouer ou chanter les standards de JAZZ

Jazz : un rendez-vous à ne pas manquer avec les élèves en jazz du conservatoire Charles Munch et le « COCO PESTO LOOP »

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:30:00+02:00

La Trockette 125 rue du Chemin Vert 75011 Paris

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