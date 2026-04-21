Ti BAR JAZZ à la Folie-Méricourt Onzième Lieu Paris
Ti BAR JAZZ à la Folie-Méricourt Onzième Lieu Paris jeudi 7 mai 2026.
Jeudi 7 mai, on sort le jazz du caveau pour faire venir le soleil, et vous faire venir, vous !
Pour sa première édition en avant-première mondiale, le Ti BAR JAZZ vous accueille de 19h à 23h dans un petit bijou du 11è arrondissement
Au menu : la crème de la jeune scène parisienne, du jazz nature, du vin tranquille, des bières sympa, de la grignote & more
Venez quand vous voulez à partir de 19h ! (mais c’est mieux avant la fin )
Prix libre mais réservation nécessaire
Un apéro en musique ça vous dit? Jazz nature, vin bio, bières arty, grignote & bonne humeur garantie !
Le jeudi 07 mai 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T23:00:00+02:00
Onzième Lieu 91bis rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
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